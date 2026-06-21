В Минске заявили о росте антибелорусской риторики со стороны Киева

Минск видит, что Киев наращивает антибелорусскую риторику с содействия некоторых западных стран. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

«Мы видим наращивание риторики антибелорусской», - сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Отмечается, что Минск видит участившиеся контакты украинского руководства с белорусской оппозицией, находящейся за пределами страны. Они устанавливают с ними механизмы сотрудничества, поддержки.

Министр также выразил уверенность, что все это происходит «не без содействия или не без подстрекательства определенных западных стран», которые негативно настроены к Белоруссии. Отвечая на вопрос журналистов, реагирует ли Минск на это, Рыженков ответил положительно.

Ранее Рыженков заявил, что Киев через провокации пытается втянуть Минск в прямой конфликт. Отмечалось, что тему Украины поднимали и в ходе саммита ОДКБ. Министр подчеркнул, что все страны-участницы ждут, когда «горячие головы» в ЕС перестанут заниматься эскалацией.