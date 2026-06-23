Лантратова договорилась с коллегами в ШОС о создании канала связи

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова достигла договоренности с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о запуске постоянного правозащитного диалога. Это позволит омбудсменам установить прямой канал связи для более оперативного решения проблем людей, оказавшихся за рубежом и столкнувшихся с нарушением прав.

В Бишкеке состоялась первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств - членов ШОС. В ходе мероприятия Яна Лантратова и Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева заключили меморандум о сотрудничестве.

Яна Лантратова отметила важность создания рабочей системы, которая помогает людям, оказавшимся в другой стране и столкнувшимся с проблемами. По ее словам, важно выстраивать систему, которая на практике оказывает содействие гражданам, оказавшимся за рубежом и столкнувшимся с нарушением прав, но не знающим, куда обратиться. Именно ради таких людей развивается международное правозащитное сотрудничество.

Рабочая поездка Лантратовой началась со встречи с послом России в Киргизии Сергеем Вакуновым. На ней обсуждались вопросы защиты соотечественников, правовой помощи и взаимодействия с киргизской стороной. Затем она провела переговоры с омбудсменами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Сотрудничество в ШОС уже охватывает такие сферы, как образование, культура, здравоохранение и молодежная политика. Теперь широкий спектр направлений сотрудничества в организации пополняется еще одним, особенно востребованным, - защитой прав человека, подчеркнула Лантратова. По ее словам, в современных условиях это основа доверия и человеческой безопасности.

В странах ШОС проживают, учатся и работают миллионы граждан, которые сталкиваются с проблемами, требующими решения на международном уровне, отметила омбудсмен. Это вопросы гражданства, миграционного статуса, трудовых прав, социальной поддержки, медицинской помощи и оформления документов.

Лантратова добавила, что в таких ситуациях важна скорость. Иногда человеку достаточно одного звонка, письма или прямого контакта между аппаратами омбудсменов. Российский институт уполномоченного уже имеет опыт проведения личных приемов граждан, в том числе по видеосвязи, а также совместных приемов с зарубежными омбудсменами в посольствах при участии МИД и МВД России.

Примером успешного взаимодействия является история иностранных студентов, которым администрация вуза не направила документы для продления пребывания. Им грозило административное наказание и выдворение. После обращения уполномоченного в МВД России сроки пребывания студентов были продлены.

Участники встречи подчеркнули, что диалог должен строиться на уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела, равноправии и учете национальных интересов. Все стороны согласились в необходимости регулярного обмена информацией, прямых контактов между омбудсменами и совместного использования лучших практик. Лантратова напомнила, что в 2027-2028 годах Россия будет председательствовать в ШОС и готова продолжить развитие нового правозащитного формата.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев выступил на совещании министров ШОС, подчеркнув динамичное развитие объединения, которое может стать опорой многополярного мира и основой безопасности в Евразии. Он отметил важность углубления взаимодействия для борьбы с киберпреступностью, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом.