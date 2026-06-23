Чемпионку Уимблдона Вондроушову дисквалифицировали на четыре года

Чемпионка Уимблдона 2023 года чешская теннисистка Маркета Вондроушова получила дисквалификацию на четыре года из-за отказа от сдачи допинг-теста. Об этом говорится на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Сообщается, что спортсменка отказалась сдавать пробу, когда 3 декабря 2025 года сотрудник допинг-контроля пытался провести у нее дома внесоревновательный тест. Согласно правилам, в случае отказа от тестирования спортсмен попадает под санкции, причем такие же, если бы был положительный результат.

«Мы понимаем, что процесс тестирования неприятен, и признаем, что это дополнительное бремя для игроков, чья работа и так сопряжена с высоким уровнем давления и контроля, но это необходимо для обеспечения честной конкуренции», - заявила гендиректор Международного агентства по борьбе с допингом в теннисе Карен Мурхаус.

Во время слушаний Вондроушова заявила, что на ее действия повлияли стресс, плохое психологическое состояние и страх за собственную безопасность. Трибунал учел это, но потом, выслушав еще и сотрудника антидопингового контроля, пришел к выводу, что отказ чешской теннисистки от прохождения теста «не имел убедительных оснований».

Напомним, в феврале 2025 года первую ракетку мира Янника Синнера дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, стимулирующее физическую и психическую активность организма вещество попало в организм итальянца без его ведома.