Бойцы 186-го мотострелкового полка группировки «Восток» действуют быстро. В условиях постоянной угрозы с воздуха они выводят мирных жителей из опасной зоны в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении. Среди эвакуированных есть раненый. Он пострадал, когда пытался укрыться от атаки украинского беспилотника.

«Два дня назад поступила информация о гражданских лицах, находящихся на пути нашем. О вывозе их с территории, где ведутся бои. Скоординировали "зеленый коридор"», - говорят бойцы.

На подготовку этой сложнейшей гуманитарной миссии у дальневосточников ушло всего несколько суток. Бойцы просчитывали каждый метр маршрута, чтобы до минимума свести риск для мирных жителей.

Буквально все село было прошито дронами. Бойцы ждали подходящий момент. Наконец, появилось то самое «окно», когда мирных жителей смогли вывести в тыловой район.

«Жив, здоров. Очень большое спасибо пацанам. Я знал, что они рискуют», - говорит один из эвакуированных.

До последнего эта семья не хотела оставлять родные стены. Люди до конца верили, что украинские формирования не станут прицельно бить по жилым домам. Но надежды на человечность противника не оправдались. После очередного обстрела их дом был фактически уничтожен. Снаряд снес половину здания. Единственным местом, где можно было выжить, для семьи стал холодный подвал.

«Квадрокоптеры, дроны, дроны. Потом танчик постоянно работает по селу. Палят все», - рассказывает местный житель Иван Карнаух.

Из имущества у них осталось только то, что удалось унести в руках. Но брошенные вещи - ничто по сравнению с тем, что семье пришлось пережить. У них к киевскому режиму личные счеты: при отступлении боевики ВСУ пытались насильно увести с собой молодых парней.

«Хотели забрать младшего брата, принудительно эвакуировать. У меня выломали двери, меня взяли на удушающий, чтобы войти в дом. Мать с бабушкой откинули. Зашли пять вот таких амбалов», - говорит Юрий Карнаух.

Младшего брата удалось спасти первым. Его эвакуировали в глубокий тыл, на безопасную территорию Донбасса. Остальные члены семьи до последнего пытались наладить быт в родном доме. Но тактика выжженной земли, которую применяет противник, не оставила им выбора.

«Вывезли нас на своем квадроцикле. Везли под усиленной охраной, потому что дроны летали, невозможно было проехать. Ребятки выставили посты. И они нас сопровождали. Большое им спасибо человеческое», - рассказала местная жительница Татьяна Александрова.

Все эти дни семья Карнаух поддерживала наших защитников. Делились всем, что было под рукой, передавали бойцам инструменты для ремонта техники и бытовых нужд. Военнослужащие, в свою очередь, помогали мирным жителям продуктами и медикаментами. Изначально семья планировала эвакуироваться самостоятельно, на собственном автомобиле. Но из-за постоянной активности вражеских беспилотников выезд стал невозможен.

«Работа проводилась при помощи РЭБов. И там были достаточно опытные стрелки. Мы были готовы ко всему. Даже если бы была атака, мы бы ее отразили. Как раз получилось под 9 Мая. Это большой подарок не только мирным жителям, но и нам. Потому что наша была задача - вывести их целыми и невредимыми, несмотря ни на что», - говорит боец с позывным Маэстро.

Воссоединение семьи - самый важный итог сложной спасательной операции. Семья Карнаух наконец начинает новую жизнь - пока в кругу родственников. Сразу после выхода из опасной зоны наши бойцы оказали людям всю необходимую поддержку, в том числе медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Военнослужащие группировки «Восток» каждый день продолжают свою гуманитарную миссию. Под огнем противника они эвакуируют мирных жителей в безопасные районы.