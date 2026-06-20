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Мурашко сообщил о возможности сдать анализ на дислипидемию

Оно позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Вероника Левшина 20-06-2026 22:45
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Граждане России могут по ОМС раз в жизни сдать анализ, выявляющий наследственные формы дислипидемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время открытия в Вологодской области Череповецкой городской поликлиники №7.

Исследование можно пройти бесплатно. Оно позволяет оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Вы будете точно знать, что если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта», - отметил Мурашко.

Ранее кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин раскрыл пользу донора крови.

Регулярная сдача крови запускает процесс «лайт-омоложения», когда новые клетки, накопленные в депо крови, расходятся по организму - они более здоровые и лучше выполняют свои функции.

#в стране и мире #мурашко #анализ #Министерство здравоохранения РФ #Сердечно-сосудистое заболевание
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