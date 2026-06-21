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В небе над российскими регионами сбили 239 украинских беспилотников

Дроны ВСУ перехватили над такими регионами, как Белгородская, Курская области и Республика Адыгея.
21-06-2026 08:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Над российскими регионами в ночь на 21 июня ПВО сбила 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские беспилотники были перехвачены средствами противовоздушной обороны над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне за семь часов с 7:00 до 14:00 по московскому времени над Россией были сбиты 57 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью и республикой Татарстан. Всего атаке подверглись 11 регионов. В ночь на 20 июня над российскими регионами были уничтожены 187 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Андрей Юдин и Николай Баранов.

#Россия #пво #беспилотники #ВСУ
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