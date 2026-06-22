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Минимум 54 человека пострадали при взрыве на заводе в Катаре

Еще 18 числятся пропавшими без вести.
Владимир Рубанов 22-06-2026 07:58
© Фото: Middle_East_Spectator, Telegram © Видео: ClashReport, Telegram

При взрыве в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи 18 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Катара.

Поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности «Лехвия» при участии гражданской обороны проводит операцию по поиску пропавших. По данным МВД, общее число пострадавших составляет 54 человека.

Накануне вечером жители нескольких районов Дохи ощутили странные толчки, напоминающие землетрясение. В зданиях тряслись окна и двери.

Позднее МВД Катара объявило о локальном взрыве в промышленной зоне Рас-Лаффан. Там находятся основные мощности по производству сжиженного природного газа. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan из-за ошибки в эксплуатации.

В марте в ответ на американо-израильские удары Иран атаковал ракетами промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре. В результате был нанесен значительный ущерб, возникли пожары. На его территории расположены крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа, другие перерабатывающие предприятия и порт для экспорта СПГ.

#в стране и мире #взрыв #завод #СПГ #катар #Доха #Промышленность #Рас-Лаффан
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