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На парламентском заседании СГ приняли заявление о геноциде народа СССР

По словам Вячеслава Володина, человечеству недопустимо забывать о совершенных преступлениях, так как без памяти не будет и суверенитета.
Тимур Юсупов 21-06-2026 20:35
© Фото: Государственная Дума Российской Федерации © Видео: Государственная Дума Российской Федерации

В Бресте прошла 70-я сессия Парламентского Собрания Союзного Государства, участие в которой принял Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. На заседании было принято заявление «О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», призванное обратить внимание всего мира на действия немецких нацистов и их пособников по уничтожению многонационального советского народа.

По словам российского государственного деятеля, человечеству недопустимо забывать о совершенных преступлениях, так как без памяти не будет и суверенитета. Законодательное закрепление факта происходившего геноцида является прямым следствием итогов Международного военного трибунала в Нюрнберге. Союзное Государство ставит перед собой цель решительно противодействовать любым попыткам переписать историю.

«Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но не все государства сегодня суверенные защищают свою память. Отберут память, а завтра отберут суверенитет. Надо бороться за сохранение памяти, увековечивать героев, благодаря кому живем. Только в этом случае есть у страны будущее. Мы не случайно принимаем заявление, обращаемся к другим парламентам. Это важно еще и потому, что неонацизм поднимает голову», - заявил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что многие страны Запада сегодня активно занимаются оправданиями нацизма, при этом сами в прошлом будучи жертвами гитлеровского режима. Единственным, кто пытается хоть как-то аккуратно обозначить свою позицию - это Польша, которая осознает недопустимость происходящего, так как в годы Второй Мировой от рук бандеровцев погибло огромное количество жителей страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе. Нацизм идеологически внедряется в общественное мнение европейцев, и власти поддерживают откровенный нацистский режим.

#Россия #в стране и мире #СССР #белоруссия #Великая Отечественная война #Союзное государство #нацизм #Вячеслав Володин #геноцид
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