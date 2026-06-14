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Школьники начали получать первые результаты ЕГЭ

Первыми свои баллы узнали учащиеся, сдававшие историю, литературу и химию.
Сергей Дьячкин 14-06-2026 22:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Выпускники получили первые результаты ЕГЭ», - цитирует пресс-службу РИА Новости.

Первыми свои баллы узнали ученики, сдававшие историю, литературу и химию в 89 субъектах РФ, а также в образовательных организациях в 49 странах. В пресс-службе уточнили, что общее количество сдававших экзамен по этим учебным предметам составило 231 895 человек.

«Система ГИА работает надежно, без сбоев», - приводятся в сообщении пресс-службы заявление министра просвещения России Сергея Кравцова.

Министр отметил, что у тех, кого не устроит результат госэкзамена, будет право подать апелляцию. Кравцов гарантировал объективное рассмотрение каждого обращения. В ведомстве также отметили, что следующими получат результаты выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал агентству, что ЕГЭ в 2027 году состоится и пройдет без серьезных изменений. Отмены экзамена не будет. Музаев ранее заявил, что ЕГЭ не является идеальным, и в Рособрнадзоре это прекрасно понимают.

Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что Единый государственный экзамен должен совершенствоваться. Экзамен существует уже 25 лет, за это время претерпел много изменений. По словам Музаева, критика в его адрес сместилась с вопросов утечек и подтасовок на условия комфорта в аудиториях.

#в стране и мире #ЕГЭ #Школьники #экзамен #Сергей Кравцов #результаты #Минпросвещения РФ
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