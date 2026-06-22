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В Мурманске доиграли футбольный матч, прерванный войной 85 лет назад

Тогда игру остановили после первого тайма, многие футболисты сразу же отправились защищать Родину.
Дарья Ситникова 22-06-2026 22:17
© Фото: Telegram/andrey_chibis

В Мурманске на стадионе «Строитель» футболисты «Динамо» и мурманского рыбного порта завершили второй тайм исторического матча, который был прерван 85 лет назад из-за начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев в своем Telegram-канале.

22 июня 1941 года, в день открытия стадиона «Пищевик» (сейчас - «Строитель»), стартовал матч между «Рыбником Севера» и «Динамо». Однако после первого тайма игру остановили, игроки и болельщики узнали о нападении Германии на Советский Союз.

Многие футболисты отправились защищать Родину. Матч так и остался недоигранным, став частью трагической истории города.

Городские власти решили возобновить ту самую игру. Акция стала символом памяти и уважения к тем, кто ушел на фронт прямо с футбольного поля.

За «Рыбник Севера» выступила команда рыбного порта, а соперниками вновь стали футболисты «Динамо». Жители города также пришли поддержать игроков и отдать дань уважения героям прошлого.

Сегодня в Москве открылся Музей Памяти - первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Экспозиционное пространство музея занимает площадь в 1,7 тысячи квадратных метров.

#Россия #Футбол #Мурманск #история #Великая Отечественная война #«Динамо» #Матч #рыбный порт
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