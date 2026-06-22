В Москве открылся Музей Памяти - первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России, член Общественной палаты РФ Елена Малышева на открытии подчеркнула символичность открытия музея памяти жертв геноцида в день, когда исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

«Сегодня чрезвычайно важно отдавать себе отчет о характере войны», - сказала Малышева.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, насколько важно рассказывать школьникам историческую правду. Они должны знать о тех злодеяниях, которые творили фашисты в отношении мирного населения.

Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, что Музей Памяти - это очень важное место. По его словам, сюда надо приходить с детьми начиная с 6-7-го класса.

«Чем больше давления оказывается на наш народ и на нашу страну, тем с большей яростью распрямится пружина народной мести и народного сопротивления», - сказал Мединский.

Экспозиционное пространство музея занимает площадь в 1,7 тысячи квадратных метров. Оно выстроено по хронологическому принципу. 18 тематических разделов последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии, карательные операции, ужасы блокады Ленинграда, преступления против детства, угон мирных жителей и уничтожение культурных ценностей.

«Наши студенты и преподаватели... с интересом будут посещать данный музей», - заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Отдельный модуль посвящен неотвратимости возмездия - материалам Нюрнбергского процесса. Создателям музея удалось раскрыть сложную и многогранную тему геноцида, сохранив единую смысловую композицию. Иммерсивные инсталляции, такие как интерьер комнаты блокадного Ленинграда, а также мультимедийные материалы, позволят посетителям прожить хронику трагических событий, осознав их масштаб и чудовищность.

Ранее сообщалось, что у Музея Победы сегодня прошла акция «Сад памяти». В ней приняли участие представители федеральных органов власти и волонтерских организаций, общественные деятели и амбассадоры проекта, ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации и потомки полководцев Победы. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Она началась в Музее Победы. Гости возложили цветы в Зале Памяти и Скорби, отдав дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они зажгли свечи памяти. Участники мероприятия также посетили экспозицию «Путь к Победе», которая погружает в события военных лет и раскрывает природу массового героизма советских воинов.