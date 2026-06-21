В Аргентине открыли самую высокую статую Месси в мире

В аргентинском Неукене открыли самую высокую статую Лионеля Месси в мире. Кадры с места события опубликовал телеканал TyC Sports.

Памятник создал скульптор Альдо Бероиса. Его высота составляет 26 метров, вес - 70 тонн, пишет aif.ru.

В начале июня в индийской Калькутте открыли статую высотой в 21 метр. Однако из-за недостаточной устойчивости ее конструкции при сильных порывах ветра, скульптуру демонтировали.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал Месси величайшим игроком всех времен. По его словам, хет-трик Месси во время матча против Алжира «навсегда войдет в историю».