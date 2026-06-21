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В Аргентине открыли самую высокую статую Месси в мире

Высоты статуи составляет 26 метров, а ее вес - около 70 тонн.
Глеб Владовский 21-06-2026 04:59
© Фото: Pedro Paulo Diaz Keystone Press Agency Globallookpress

В аргентинском Неукене открыли самую высокую статую Лионеля Месси в мире. Кадры с места события опубликовал телеканал TyC Sports.

Памятник создал скульптор Альдо Бероиса. Его высота составляет 26 метров, вес - 70 тонн, пишет aif.ru.

В начале июня в индийской Калькутте открыли статую высотой в 21 метр. Однако из-за недостаточной устойчивости ее конструкции при сильных порывах ветра, скульптуру демонтировали.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал Месси величайшим игроком всех времен. По его словам, хет-трик Месси во время матча против Алжира «навсегда войдет в историю».

#в стране и мире #Футбол #Аргентина #лионель месси #Статуя
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