Пять стран присоединились к акции «Свеча памяти»

В Берлине состоялась акция «Свеча памяти». В ней принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев.

У советского военного мемориала в берлинском Трептов-парке зажгли свечи, выложенные в форме дат начала и окончания Великой Отечественной войны. После чего участники почтили память погибших минутой молчания.

В Каракасе жители также возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи. Кроме того, в Кейптауне состоялась акция «Огненные картины войны» в честь дня памяти и скорби.

Активисты и волонтеры выложили из тысяч горящих свечей изображения, посвященные подвигу советского народа. В Болгарии акция «Свеча памяти» развернулась у братской могилы советских воинов в Софии.

Участники также зажгли свечи и выложили слово «Помним». Траурная акция прошла и в Японии, где участники собрались в русском доме.

Сегодня, в День памяти и скорби, в 12.15 по московскому времени прошла общероссийская минута молчания в память о погибших защитниках Отечества и мирных гражданах, ставших жертвами нацистской политики геноцида. 22 июня 1941 года в 12.15 по московскому времени вся страна и весь советский народ замерли в оцепенении от страшного известия о начале войны.