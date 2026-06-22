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Пять стран присоединились к акции «Свеча памяти»

В Берлине, Каракасе, Кейптауне, Болгарии и Японии состоялись памятные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне.
Дарья Ситникова 22-06-2026 21:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Берлине состоялась акция «Свеча памяти». В ней принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев.

У советского военного мемориала в берлинском Трептов-парке зажгли свечи, выложенные в форме дат начала и окончания Великой Отечественной войны. После чего участники почтили память погибших минутой молчания.

В Каракасе жители также возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи. Кроме того, в Кейптауне состоялась акция «Огненные картины войны» в честь дня памяти и скорби.

Активисты и волонтеры выложили из тысяч горящих свечей изображения, посвященные подвигу советского народа. В Болгарии акция «Свеча памяти» развернулась у братской могилы советских воинов в Софии.

Участники также зажгли свечи и выложили слово «Помним». Траурная акция прошла и в Японии, где участники собрались в русском доме.

Сегодня, в День памяти и скорби, в 12.15 по московскому времени прошла общероссийская минута молчания в память о погибших защитниках Отечества и мирных гражданах, ставших жертвами нацистской политики геноцида. 22 июня 1941 года в 12.15 по московскому времени вся страна и весь советский народ замерли в оцепенении от страшного известия о начале войны.

#Берлин #Великая Отечественная война #Япония #Болгария #каракас #акция #«Свеча памяти» #Сергей Нечаев #Кейптаун
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