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Экипаж Су-34 настиг бежавших из Красного Лимана боевиков

ВС РФ продолжает зачищать город и его окрестности.
21-06-2026 13:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж Су-34 ВКС РФ ударил по украинским боевикам, бежавшим из Красного Лимана и его окрестностей. Кадры боевой работы показало Минобороны РФ.

На противника сбросили авиабомбы ФАБ-1500. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ из состава 63-й отдельной механизированной бригады. Поражено здание нефункционирующего бывшего пансионата в Щурово, которое враг использовал как пункт временной дислокации.

В результате авиаудара уничтожено до 30 боевиков из состава 63 омбр ВСУ, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны показало кадры ударов российской армии по объектам ТЭК Украины с помощью дронов «Гербера».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#ВКС РФ #ВС РФ #су-34 #ВСУ #красный лиман
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