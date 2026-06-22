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Среди депутатов Европарламента разгорелся расистский скандал

Аль-Сахлани заявила, что считает комментарий Кристоффера Сторма проявлением расизма, а он в свою очередь отверг обвинения в расизме и заявил, что его слова означали лишь то, что ей следовало покинуть зал заседаний и успокоиться.
Дарья Ситникова 22-06-2026 16:16
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Global Look Press

Глава фракции Европейского парламента Renew Europe Валери Айе потребовала наказать двух депутатов правоконсервативной группы Европейских консерваторов и реформаторов на фоне расистских комментариев в сторону шведского депутата иракского происхождения Абир Аль-Сахлани. Об этом сообщает издание Politico.

«Меня все больше беспокоит чувство безнаказанности, которое может укорениться, если такое поведение останется без реакции», - сказала Айе.

Скандал случился во время обсуждения законопроекта об ужесточении правил депортации мигрантов. Аль-Сахлани заявила после дебатов, что никогда не чувствовала себя в такой опасности в Европарламенте.

Финский депутат от ECR Себастьян Тюнккюнен опубликовал ее комментарий и подписал: «Поплачь еще». В то время как датский депутат Кристоффер Сторм посоветовал ей «вернуться домой».

В ответ на это Аль-Сахлани заявила, что комментарий Сторма является проявлением «расовой дискриминации». Глава Renew Europe объяснила в письме к председателю ЕП Роберте Метсоле, что ее фракция может подать в суд, если никакой ответной реакции не последует.

Сторм отверг эти обвинения, сказав, что не потерпит того, чтобы его называли расистом. По его словам, он серьезно относится к подобным клеветническим заявлениям. Депутат объяснил, что фраза «иди домой» подразумевала, что ей лучше стоило бы покинуть зал и подумать, чем обвинять политических оппонентов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что коллегам главы дипслужбы ЕС Каи Каллас нравится наслаждаться тем, как она позорится, пытаясь продемонстрировать познания в политике и географии. Он заявил об этом, комментируя ее заявление о том, что Россия напала на 19 стран, не считая Африки.

#скандал #Расизм #Европейский парламент #Абир Аль-Сахлани #Кристоффер Сторм #Валери Айе
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