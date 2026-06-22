Компания «Транснефть» почтила память защитников Отечества

Корпорация «Транснефть» приняла участие во Всероссийской акции «Минута молчания», проведя в штаб-квартире компании в Москве памятное мероприятие. Его посвятили чествованию всех защитников Отечества, участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также увековечиванию памяти погибших при выполнении боевых задач. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Игорь Сиваков. Также присутствовал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

«С первых дней проведения специальной военной операции ПАО "Транснефть" занимает активную позицию в реализации государственных задач и оказывает поддержку Вооруженным силам Российской Федерации», - заявил президент компании.

Токарев добавил, что 563 человека удостоены государственных наград за мужество и героизм в зоне боевых действий. Он объяснил, что «сегодня, как наши отцы, деды и прадеды 85 лет назад, мы боремся за право быть хозяевами на своей земле».

«Сегодня склоняем головы в память о погибших защитниках нашего Отечества и благодарим поколение победителей за то, что сохранили нашу страну», - сказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России.

Он провел параллели с сегодняшним днем, когда наши военнослужащие героически отстаивают Родину на линии боевого соприкосновения. Сиваков поблагодарил компанию «Транснефть», тысячи ее сотрудников и волонтеров, которые оказывают всестороннюю помощь ВС РФ.

«Компания "Транснефть" никогда не отказывала Народному фронту ни в одной нашей инициативе. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам "Транснефти", которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции», - добавил заместитель руководителя исполкома Народного фронта.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России также вручил ведомственные награды«За помощь и милосердие» сотрудникам компании. В то время как Горбунов наградил волонтеров компании нагрудными знаками Народного фронта «Все для Победы».

Сегодня, в День памяти и скорби, в 12.15 по московскому времени прошла общероссийская минута молчания в память о погибших защитниках Отечества и мирных гражданах, ставших жертвами нацистской политики геноцида. Памятные мероприятия проходят во всех регионах.