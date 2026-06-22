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Песков: вряд ли у нового премьера Британии будет другая позиция по РФ

В Кремле не ждут изменения политики Лондона после отставки Стармера.
Владимир Рубанов 22-06-2026 14:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Новый премьер-министр Великобритании вряд ли сможет существенно изменить курс в отношениях с Россией. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кир Стармер не оставил заметного следа в этой сфере. Британский премьер был сторонником поддержания двусторонних отношений на нулевом уровне.

Представитель Кремля усомнился в том, что взгляды любого следующего британского премьера будут расходиться с позицией Стармера. Песков отметил, что сейчас сложно ожидать появления политика, чей подход кардинально бы отличался в вопросе двусторонних отношений.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник объявил об отставке, выступив в Лондоне у входа в резиденцию на Даунинг-стрит. Кроме того, он высказал намерение оставить пост лидера Лейбористской партии.

Кризис в британском правительстве обострился после ухода министра обороны Джона Хили. В письме премьер-министру он отметил, что недостаток средств угрожает боеготовности армии. После этого ушел и министр вооруженных сил Эл Карнс. Эти события усилили напряженность в правительстве накануне саммитов G7 и НАТО, где главной темой стало увеличение оборонных расходов.

Разговоры о возможной смене руководства Лейбористской партии усилились после неудачных результатов на местных выборах. Однако Стармер неоднократно отказывался уйти в отставку.

#Кремль #Великобритания #Дмитрий Песков #отставка #двусторонние отношения #кир стармер
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