Politico: ЕС пытается вернуть влияние на иранское ядерное урегулирование

Европейские страны стремятся возобновить свое участие в переговорах по иранской ядерной программе. Об этом пишет издание Politico.

Лидеры Европейского Союза видят потенциал для усиления роли Брюсселя на техническом этапе переговоров. По информации издания, глава евродипломатии Кая Каллас отправится в Оман на встречу с представителями Лиги арабских государств в пятницу. До этого посредники заявили о прогрессе в диалоге между США и Ираном.

Журналисты отмечают, что ранее ЕС фактически был исключен из переговорного процесса, однако Брюссель намерен изменить ситуацию. В качестве аргумента чиновники указывают на опыт участия в разработке Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2015 году. Это тот самый план, от которого отказался Дональд Трамп во время первого срока на посту президента США.

Для запуска процесса необходим дипломатический прорыв, говорится в статье. Но в ЕС считают, что, если он будет достигнут, Европейская служба внешних связей сможет внести уникальный вклад, дополняя работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Politico отмечает, что Брюссель рассчитывает принять участие в контроле за соблюдением договоренностей, учитывая расположение штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене. Однако возможности ЕС ограничены. Израиль фактически прекратил взаимодействие с Каллас после ее критических высказываний в адрес Тель-Авива.

Минувшей ночью в Швейцарии завершился первый раунд технических переговоров между США и Ираном. Участники встречи согласовали дорожную карту для достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в течение двух месяцев.

В последний раз страны «евротройки» - Великобритания, Германия и Франция - вели переговоры с Ираном по ядерному досье в прошлом году, между двумя американо-израильскими атаками на Исламскую Республику. Тогда договориться не удалось, и европейцы восстановили санкции против Тегерана.