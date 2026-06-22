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FPV-дрон влетел в самую гущу разбегающихся боевиков в Константиновке

Автотранспорт украинских боевиков уничтожили дроноводы группировки войск «Юг».
Игорь Лапик 22-06-2026 13:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик работает в зоне проведения специальной военной операции. В своем сюжете, посвященном ходу освобождения города Константиновка в ДНР, он показал поражение украинских боевиков российским FPV-дроном. 

На видео передвигающиеся на автомобиле боевики ВСУ в Константиновке замечают российский беспилотник, но поздно. Начиненный взрывчаткой дрон на скорости врезается в их автомобиль. Враг бросается в разные стороны, но не успевает уйти далеко.

Уточняется, что дроном управлял расчет батальона специального назначения из состава группировки войск «Юг».

Ранее сообщалось, что за сутки ведения боев за Константиновку российские военнослужащие освободили от вражеского присутствия 103 здания в этом городе. Также за это время противник потерял в этом населенном пункте до 85 боевиков. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #наш эксклюзив #константиновка #Огневое поражение #FPV-дроны
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