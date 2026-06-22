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Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы

Глава РФПИ предупредил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может повторить судьбу британского премьера.
Владимир Рубанов 22-06-2026 13:40
© Фото: IMAGO, Martin Dalton, Global Look Press

Отставка Кира Стармера является важным сигналом «разжигателям войны в Европе». Так оценил уход британского премьер-министра спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций.

По словам Дмитриева, отмечает 360.ru, он уже больше года призывал британского лидера к такому шагу, указывая на его неспособность эффективно решать проблемы, включая провокационные решения, рост преступности, неудачи в миграционной политике, а также проблемы в экономике и энергетике.

Глава РФПИ также сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может повторить судьбу британского коллеги, если не изменит свой политический курс. Дмитриев отметил, что Стармер не смог защитить Великобританию и разрушал западную цивилизацию, и предупредил, что Мерц может столкнуться с аналогичными проблемами.

Кир Стармер объявил в понедельник о своей отставке с должности главы кабинета министров. Он заявил, что продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового премьера, а также покинет пост главы Лейбористской партии.

В мае 2026 года после неудачных результатов местных выборов более 100 депутатов-лейбористов и несколько министров, включая министра обороны, призвали Стармера уйти в отставку. Главным кандидатом на пост премьера является Энди Бернхэм, который одержал победу на довыборах.

#Германия #Великобритания #Фридрих Мерц #отставка #Кирилл Дмитриев #кир стармер
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