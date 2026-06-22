МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили объекты нефтепереработки Украины

Также досталось вражеским объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
22-06-2026 12:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о поражении объектов нефтепереработки киевского режима. Они попали в список целей, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, дронами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск. 

Еще удалось поразить объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Досталось и украинским складам с горючим, которые использовались в интересах ВСУ. 

Также российские войска поразили места, где собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Помимо этого, наши военнослужащие нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников. Такие удары были нанесены в 142 районах.

Кроме того, российское оборонное ведомство заявило об освобождении от украинских боевиков 103 зданий в городе Константиновка. При этом ранее МО РФ опубликовало видео, где российские штурмовики развернули триколор на Преображенской улице этого города.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Украина #спецоперация #удары #нефтепереработка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 