Минобороны России сообщило о поражении объектов нефтепереработки киевского режима. Они попали в список целей, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, дронами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Еще удалось поразить объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Досталось и украинским складам с горючим, которые использовались в интересах ВСУ.

Также российские войска поразили места, где собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Помимо этого, наши военнослужащие нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников. Такие удары были нанесены в 142 районах.

Кроме того, российское оборонное ведомство заявило об освобождении от украинских боевиков 103 зданий в городе Константиновка. При этом ранее МО РФ опубликовало видео, где российские штурмовики развернули триколор на Преображенской улице этого города.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.