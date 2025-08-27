Подлодка «Волхов» вернулась во Владивосток после учений с ВМС Китая

Во Владивосток прибыла дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» после двухнедельного патрулирования в Тихом океане. Как рассказал корреспондент Николай Кугук, экипаж прошел сотни морских миль, выполняя задачи в море совместно с военными моряками Народно-освободительной армии Китая.

Совместный отряд российских и китайских субмарин действовал в акватории Японского моря, а потом через Корейский пролив вышел в воды Восточно-Китайского моря. Подлодки выполняли задачи как в надводном, так и в подводном положении, отрабатывая взаимодействие.

«Основной задачей в подводном патрулировании является выявление подводных лодок вероятного противника. А второстепенные задачи - выявление и подтверждение морских коммуникаций», - сказал командир подводной лодки «Волхов» Владимир Бакро.

«Волхов» относится к проекту 636 и считается одной из самых малошумных подлодок в мире, за что его называют «черной дырой».

«Благодаря выучке гидроакустиков мы можем классифицировать цели - различать гражданские суда от военных кораблей, можем отличать по классам. Это либо корвет, либо фрегат, либо какой-то сторожевой корабль. То есть малая цель», - пояснил командир гидроакустической группы подводной лодки «Волхов» Захар Милосердов.

Отдельным этапом учений стала тренировка по спасению. По сценарию, экипаж российской субмарины эвакуировало китайское судно «Сиху», а военных моряков с подлодки КНР - спасательное судно «Игорь Белоусов».

Кроме подводной части, прошли и надводные эпизоды учений. Российские корвет «Громкий» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» вместе с китайскими эсминцами «Урумчи» и «Шаосин» выполнили задачи в Тихом океане.

Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие» проводятся ежегодно с 2012 года и направлены на укрепление стратегического партнерства и поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

