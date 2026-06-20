Скорость и комфорт: Собянин провел техпуск участка Рублево-Архангельской линии

В Москве состоялся технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии столичного метро от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Несмотря на все сложности, мы продолжаем активно строить метро. В сентябре месяце здесь уже поедут пассажиры. Таким образом, около полумиллиона москвичей получат дополнительную транспортную доступность к метрополитену», - заявил Собянин.

Пять станций улучшат транспортное обслуживание жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино и Дорогомилово, Филевский Парк. Их поездки в центр станут в два раза быстрее.

На станциях Рублево-Архангельской линии установят автоматы по продаже билетов и турникеты столичного производства с возможностью оплаты проезда всеми доступными способами, в том числе по биометрии.

Планируется, что на момент открытия на первом участке будет совершаться более 90 000 поездок в сутки, а в 2030 году их количество возрастет почти в 1,5 раза и превысит 128 000 поездок в день.

«Проект сложный, трудный, предстоит пройти под Москва-рекой. Но, тем не менее, все реализуется в установленные сроки и даже с небольшим опережением», - подчеркнул мэр.

Пассажиров нового участка метро будут перевозить самые современные российские поезда «Москва-2026». В них будет сквозной проход, широкие двери, около 400 разъемов для зарядки устройств, обновленные сиденья без металлических стыков и увеличенная вместимость вагонов.

Ранее Собянин сообщил, что Филевскую и Сокольническую линии Московского метрополитена продлят на пять и две станции соответственно. Новый участок метрополитена охватит четыре района - Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский.