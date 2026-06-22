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В Воронеже задержали подозреваемого в слежке за военными объектами

Обвиняемый также подбирал людей для выполнения заданий Киева.
Владимир Рубанов 22-06-2026 10:39
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина России, который занимался противоправной деятельностью по заданию украинских спецслужб. Задержанному 21 год.

По данным следствия, подозреваемого завербовали украинские спецслужбы через мессенджер Telegram. За деньги он выполнял задания куратора. В частности, организовал наблюдение за российскими военными объектами в Московском регионе. Кроме того, он подбирал в интернете людей для оказания помощи спецслужбам Украины и участвовал в работе украинских колл-центров, которые занимались мошенничеством в отношении граждан России.

У задержанного изъяли смартфон. В нем нашли переписку, которая подтверждает его участие в противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб. Следственный отдел УФСБ России по Воронежской области возбудил уголовное дело о государственной измене. Суд принял решение заключить его под стражу. Обвиняемый признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ задержала россиянина за выполнение поручений украинских кураторов в Московском регионе. Этот человек откликнулся на объявление о работе, связался с сотрудником украинских спецслужб в Telegram и выполнил три задания за вознаграждение в долларах.

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