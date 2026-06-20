ФСБ задержала выполнявшего поручения ВСУ диверсанта в Московском регионе

ФСБ задержала россиянина, который выполнял поручения украинских кураторов на территории Московского региона. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Подозреваемый был задержан по адресу проживания. Он рассказал, что откликнулся на объявление одной из торговых площадок о занятости, после чего в мессенджере Telegram с ним связался сотрудник спецслужб Украины.

Задержанный выполнил три поручения кураторов и получил вознаграждение в долларах, после чего догадался, на кого он работает. Диверсант понесет ответственность в соответствии с уголовным законодательством России.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала завербованную СБУ учительницу музыкальной школы за госизмену. Украинские спецслужбы манипулировали женщиной, пользуясь тем, что ее сын служит в рядах ВСУ.