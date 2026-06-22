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Politico: письмо ЕС о центрах для мигрантов застало Францию врасплох

Президент Эмманюэль Макрон раскритиковал это предложение.
Владимир Рубанов 22-06-2026 10:20
© Фото: Hasan Mrad, Keystone Press Agency, Global Look Press

Для Франции стала неожиданностью мощная поддержка письма, которое призывает к скорейшему созданию центров приема мигрантов в третьих странах. Документ подписали 19 из 27 стран-членов ЕС, сообщает европейское издание Politico.

Эту инициативу выдвинули правительства Дании и Италии. Потом ее поддержали больше половины стран Евросоюза, и идея превратилась в серьезный вопрос. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал предложение и заявил, что никогда не видел эффективной работы центров приема мигрантов в третьих государствах.

На прошлой неделе Европарламент одобрил закон, который разрешает создание центров для депортации мигрантов в третьи страны. За изменения в миграционном законодательстве проголосовали 418 евродепутатов, против - 218, 30 парламентариев воздержались. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил, что в этом году планирует заключить соглашения с государствами за пределами ЕС о создании таких пунктов.

Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и ряд других стран планируют перейти от создания правовой базы к выбору конкретных государств для депортации мигрантов, писала El Pais. По информации издания, в европейских структурах уже идут переговоры с африканскими и другими странами. В рамках этих переговоров им могут предложить финансовую поддержку, экономическое сотрудничество или упрощение визового режима.

#в стране и мире #Франция #италия #мигранты #евросоюз #эммануэль макрон #Дания
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