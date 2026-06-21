Минобороны РФ опубликовало кадры поражения операторами БПЛА «Гербера» войск беспилотных систем Минобороны России важных энергетических объектов на территории Украины.

ВСУ использовали их в своих целях. Цели располагались в Киевской, Сумской и Черниговской, а также на оккупированной боевиками части ДНР.

Кадры объективного контроля подтвердили успешное поражение объектов. На них видно, что российские дроны смогли уничтожить крупные хранилища.

Ранее сообщалось о том, что экипаж Су-34 сбросил бомбы на пункты управления БПЛА боевиков в зоне СВО.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.