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«Герберы» вывели из строя объекты ТЭК в трех областях Украины

Дроноводы значительно сократили снабжение ВСУ топливом.
21-06-2026 10:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения операторами БПЛА «Гербера» войск беспилотных систем Минобороны России важных энергетических объектов на территории Украины.

ВСУ использовали их в своих целях. Цели располагались в Киевской, Сумской и Черниговской, а также на оккупированной боевиками части ДНР.

Кадры объективного контроля подтвердили успешное поражение объектов. На них видно, что российские дроны смогли уничтожить крупные хранилища.

Ранее сообщалось о том, что экипаж Су-34 сбросил бомбы на пункты управления БПЛА боевиков в зоне СВО.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #БПЛА «Герань»
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