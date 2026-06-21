NYT: Украине больше нечем отвечать на удары российских баллистических ракет

Украина озабочена наращиванием Россией производства баллистических ракет и участившимися в связи с этим уларами по своей территории. У Киева практически не осталось возможностей для ответа. Об этом сообщает The New York Times.

«Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак», - говорится в публикации.

По информации издания, в Киеве признали, что ВСУ практически нечем ответить Москве. Советские запасы истощены, новое производство не налажено, а западные поставки не дают желаемых результатов.

Поставляемые ранее США ракеты ATACMS не рассчитаны на дальнобойные удары. Кроме того, на Украину периодически накладывали ограничения на их использование для ударов вглубь России.

Ранее NYT также сообщило о дефиците у ВСУ ракет для систем ПВО Patriot. Это связано с ограничением их поставок Киеву из-за конфликта на Ближнем Востоке.