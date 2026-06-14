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NYT узнала о дефиците у ВСУ ракет для систем ПВО Patriot

Современные перехватчики Patriot производятся медленно, а их запасы ограничены из-за конфликта с Ираном.
Владимир Рубанов 14-06-2026 02:52
© Фото: Michael Fischer dpa, Global Look Press

Украина сталкивается с острой нехваткой американских зенитных ракет Patriot для систем противовоздушной обороны из-за увеличения числа российских баллистических атак. Об этом пишет The New York Times.

В статье говорится, что за последние недели Россия усилила свои удары, используя одно из основных слабых мест украинской армии - недостаток перехватчиков Patriot. В результате западные поставки не успевают компенсировать растущее количество российских ракет.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сравнил ситуацию с тем, как вратарь сталкивается с десятком мячей одновременно и не может поймать все. Современные перехватчики Patriot производятся медленно, а их запасы ограничены из-за конфликта с Ираном.

Американская оборонная компания Lockheed Martin, выпускающая перехватчики PAC-3, в прошлом году произвела только 620 единиц. За три года Украина получила более 1 600 таких ракет. Но их количество не соответствует растущему числу российских запусков, отмечает издание.

Украина разрабатывает собственную систему ПВО. Но на данный момент она не способна создать столь же эффективную противовоздушную оборону, говорится в публикации. Lockheed Martin заявила, что не может гарантировать союзникам США сроки поставок ракет-перехватчиков PAC-3, несмотря на планы по увеличению производства.

В мае Владимир Зеленский обратился к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. За месяц до этого он заявлял, что запасы ракет ПВО у Украины могут закончиться в любую неделю.

#в стране и мире #пво #Патриот #ракеты #Украина #сша #поставки оружия
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