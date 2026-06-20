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В небе над Россией за семь часов сбили 57 дронов ВСУ

Атакам подверглось 11 регионов страны.
20-06-2026 17:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО России сбили 57 украинских БПЛА в период с 7:00 до 14:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как сообщили в оборонном ведомстве, дроны противника были замечены над одиннадцатью регионами страны. В их числе: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Рязанская, Тамбовская и Тюменская области, республики Крым и Татарстан, Пермский край, а также столичный округ.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. 

Ранее сообщалось о том, что за ночь над регионами Российской Федерации было уничтожено 187 вражеских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует. Какие именно регионы подверглись атаке, также не уточняется.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Россия #пво #беспилотники #ВСУ
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