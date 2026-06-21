МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четыре человека погибли и 28 пострадали при ударе ВСУ по Крыму

В частности, противник атаковал паром в Керченском проливе.
Константин Денисов 21-06-2026 08:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Четверо погибли, еще двадцать восемь получили ранения при атаке ВСУ на Керченский полуостров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В частности, противник атаковал паром в Керченском проливе.

«По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ситуация находится на его личным контроле, а также выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь раненым.

На месте удара работают экстренные службы. Ранее Киев не смог оспорить в Гааге суверенитет России над Крымом и прилегающими водами, но продолжил атаковать полуостров.

#Крым #ВСУ #Сергей Аксенов #атака
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 