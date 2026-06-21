Четыре человека погибли и 28 пострадали при ударе ВСУ по Крыму

Четверо погибли, еще двадцать восемь получили ранения при атаке ВСУ на Керченский полуостров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В частности, противник атаковал паром в Керченском проливе.

«По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ситуация находится на его личным контроле, а также выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь раненым.

На месте удара работают экстренные службы. Ранее Киев не смог оспорить в Гааге суверенитет России над Крымом и прилегающими водами, но продолжил атаковать полуостров.