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Киев не смог оспорить в Гааге суверенитет России над Крымом и прилегающими водами

Огласили окончательное решение по десятилетнему арбитражному разбирательству между РФ и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
Вероника Левшина 15-06-2026 18:19
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Россия одержала победу в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что «многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты».

Украина не смогла при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным» для прохода любых иностранных судов, в том числе военных. Арбитраж также отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем после вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

«Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста», - сообщили в ведомстве.

Арбитраж в Гааге признал необоснованными утверждения украинской стороны о том, что Крымский мост якобы препятствует навигации судов в данных акваториях, и о нанесении Россией ущерба экологии. Арбитраж в Гааге отказал Киеву в каких-либо«компенсациях» и «репарациях» от РФ за использование природных ресурсов в акватории Крыма.

«Это решение арбитража - чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России», - подытожили в МИД.

Ранее оператор «Северного потока - 2» подал иск в суд Евросоюза с целью отмены решения ЕС о запрете поставок природного газа из России. В качестве ответчиков указаны Европарламент и Совет Евросоюза.

#Россия #Крым #Победа #Украина #МИД РФ #гаага #акватория #арбитраж
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