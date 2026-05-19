Bloomberg раскрыл новое требование ЕС Киеву для получения кредита

Аналогичное налоговое требование Украине выдвинул МВФ.
Глеб Владовский 19-05-2026 07:37
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Georg Votteler, Globallookpress

Евросоюз выдвинул новое налоговое требование Украине для получения кредита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Чтобы получить эти средства, Киеву придется принять законодательство, расширяющее долю зарубежных посылок, облагаемых 20% налогом на добавленную стоимость (НДС)», - говорится в материале.

Уточняется, что это требование Брюсселя будет применяться к так называемой макрофинансовой части кредита Киеву на сумму 8,4 млрд евро. Аналогичное условие Украине выдвинул Международный валютный фонд для выделения 700 млн долларов в рамках оказания помощи.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что первый транш из кредита Евросоюза Украине на сумму 90 млрд евро поступит в июне. Он составит около 9 млрд евро. Из них 6 млрд пойдут на военную помощь.

#в стране и мире #Украина #ЕС #евросоюз #кредит #налоговое требование
