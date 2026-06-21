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Польская таможня два месяца блокирует транспорт Укрпочты

Перевозчик вынужден перенаправлять все транзитные потоки через Венгрию и Словакию.
Глеб Владовский 21-06-2026 03:12
© Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Globallookpress

Польская таможня два месяца подряд систематически блокирует автомобили Укрпочты. Об этом сообщил гендиректор организации Игорь Смелянский.

«Последние два месяца машины Укрпочты блокируются польской таможней, а мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и, по сути, перенаправили все наши транзитные потоки», - написал он в соцсетях.

Смелянский добавил, что в вышеуказанных странах к Укрпочте претензий нет. В то же время транспорт украинских частных курьерских служб пропускают без проблем. А именно их услугами воспользовался глава киевского режима Владимир Зеленский при возвращении ордена Белого Орла.

Ранее сообщалось, что украинский лидер выслал обратно в Польшу отозванную у него награду. Зеленский в соцсетях опубликовал фотографии, на которой изображен орден с приложенной почтовой квитанцией. 

#в стране и мире #Польша #блокировка #таможня #укрпочта
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