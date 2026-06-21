Польская таможня два месяца подряд систематически блокирует автомобили Укрпочты. Об этом сообщил гендиректор организации Игорь Смелянский.

«Последние два месяца машины Укрпочты блокируются польской таможней, а мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и, по сути, перенаправили все наши транзитные потоки», - написал он в соцсетях.

Смелянский добавил, что в вышеуказанных странах к Укрпочте претензий нет. В то же время транспорт украинских частных курьерских служб пропускают без проблем. А именно их услугами воспользовался глава киевского режима Владимир Зеленский при возвращении ордена Белого Орла.

Ранее сообщалось, что украинский лидер выслал обратно в Польшу отозванную у него награду. Зеленский в соцсетях опубликовал фотографии, на которой изображен орден с приложенной почтовой квитанцией.