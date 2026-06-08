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Минтранс предложил освободить водителей от оплаты парковки при сбоях

Также в России может появиться функция постоплаты парковки.
Виктория Бокий 08-06-2026 11:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министерство транспорта России подготовило пояснения к поправкам в закон «Об организации дорожного движения». Стало известно, что автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку за то время, когда внести деньги не удалось по причинам, не зависящим от водителя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Субъекты наделены полномочиями самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в Минтрансе добавили, что предлагается закрепить в законе «альтернативные способы» оплаты на случай сбоев. Согласно новым правкам, возможность оплатить стоянку в течение суток после ее начала станет обязательной нормой. Что касается регионов, то там будут определять сами, какое решение использовать и каким образом контролировать платежи.

Напомним, идею постоплаты парковок предложил Минтрансу не так давно премьер-министр России Михаил Мишустин. В прошлом месяце Министерство транспорта России вынесло соответствующий проект на общественное обсуждение.

#в стране и мире #автомобилисты #закон #парковка #Поправки в закон #минтранс россии
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