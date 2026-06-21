Мерц прекратил подавать жалобы на оскорбления в свой адрес в соцсетях

Канцлер Германии Фридрих Мерц перестал подавать жалобы на оскорбления в свой адрес в социальных сетях с тех пор, как вступил в должность. Об этом сообщил ТАСС.

«Я это долгое время делал, но прекратил, больше я этого не делаю», - цитирует агентство слова Мерца на Дне открытых дверей правительства ФРГ.

По его словам, в большинстве случаев прокуратура сама отслеживает возможные нарушения. Канцлер уточнил, что сожалеет из-за более радикального тона в соцсетях. По мнению Мерца, человек пересекает черту, когда оскорбляет его как человека, занимающего определенный пост, а не как личность.

«Если кто-то меня называет идиотом, то пусть делает это. Я другого мнения, но в этом еще нет состава преступления», - подчеркнул канцлер.

Напомним, ранее стало известно, что Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни заявлений по факту оскорблений в свой адрес. Дела возбудили после того, как канцлера назвали «маленьким фашистом» и «паршивым пьяницей».