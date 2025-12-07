Мерц подал сотни заявлений в полицию по факту оскорблений в свой адрес

Канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни заявлений по факту оскорблений в свой адрес. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

В распоряжении издания оказались материалы дел, возбужденны по заявлениям Мерца. По двум из них к подозреваемым приходили правоохранительные органы с обысками. Дела были возбуждены после того, как канцлера назвали «маленьким фашистом» и «паршивым пьяницей».

Фашистом Мерца обозвала пожилая женщина-инвалид. Нагрянувшие к ней правоохранители изъяли у нее телефон, который используется для связи с врачами. При этом, подозреваемая признала свою вину, пояснив, что она имеет еврейские корни и хотела предупредить о возможном витке фашизма в стране.

«За ней ухаживает служба ухода. Ее телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья - даже как опасное», - говорится в материале.

Авторы материала указали на то, что Мерц уже прослыл самым мнительным политиком современности в стране. Примечательно, что заявления он подавал не лично, действуя через других лиц, но подписывал самостоятельно.

