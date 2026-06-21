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Старейший ветеран из Узбекистана умер в возрасте 116 лет

В годы Великой Отечественной на фронт отправилось свыше двух миллионов жителей республики.
Тимур Юсупов 21-06-2026 18:45
© Фото: Эммануил Евзерихин, РИА Новости

Ушел из жизни старейший гражданин Узбекистана, участвовавший в Великой Отечественной войне. Как сообщили в администрации Кашкадарьинской области, ветерану Розибою Сатторову было 116 лет.

Согласно имеющейся информации, в годы Второй Мировой из региона, в котором родился и вырос Розибой, на фронт ушло более 47 тысяч человек, домой, из которых, вернулось меньше половины. Всего через войну прошла почти треть населения республики.

В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев исполнил заветную мечту ветерана, который тот никак не мог осуществить на протяжении более чем века - подняться в небо на самолете. Тогда для Сатторова подготовили специальный борт из состава военно-воздушных сил местного оборонного ведомства, а в ходе полета его сопровождали члены семьи.

Ранее сообщалось о смерти бывшего командира «Альфы» генерал-лейтенанта Александра Гусева. Гусев командовал спецподразделением с января 1995 года по 1998 год, когда наша страна столкнулась с беспрецедентными по масштабу терактами.

#в стране и мире #ВОВ #Великая Отечественная война #Вторая мировая #Узбекистан #Ветераны ВОВ
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