МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Гусев

Гусев командовал спецподразделением с января 1995 года по 1998 год, когда наша страна столкнулась с беспрецедентными по масштабу терактами.
Сергей Дьячкин 14-06-2026 17:37
© Фото: alphagroup.ru

В возрасте 79 лет умер генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев, возглавлявший Управление «А» Антитеррористического центра ФСБ в 1995-1998 годах. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации ветеранов «Альфа».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев», - говорится в сообщении.

Гусев родился в Москве в 1946 году в семье офицера Советской армии. Он окончил Московское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени Фрунзе.

С 1968 года офицер служил в органах госбезопасности. Более двадцати лет - в отдельном Краснознаменном Кремлевском полку спецназначения КГБ СССР. Гусев прошел путь от командира взвода до заместителя коменданта Московского Кремля.

Командиром «Альфы» Гусев был с января 1995 года по 1998 год. В сообщении пресс-службы подчеркивается, что это было тяжелейшее время Первой чеченской кампании. Тогда страна столкнулась с беспрецедентными по масштабу терактами.

Гусев был старшим группы во время теракта в Буденовске, при освобождении заложников в автобусе в Махачкале, участвовал в операции в Москве на Васильевском спуске по освобождению корейских туристов, в Кизляре, когда его бойцы проводили разведку боем на юго-восточной окраине села Первомайского. Руководил группой «Альфа» в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево-1», при освобождении захваченных террористами самолетов. Результатом операций «Альфы» стали сотни спасенных жизней. Гусев награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и рядом других медалей.

#Спецназ #КГБ СССР #ФСБ РФ #спецподразделение «Альфа» #командир #Александр Гусев #генерал-лейтенант #освобождение заложников
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 