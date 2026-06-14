Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Гусев

В возрасте 79 лет умер генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев, возглавлявший Управление «А» Антитеррористического центра ФСБ в 1995-1998 годах. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации ветеранов «Альфа».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев», - говорится в сообщении.

Гусев родился в Москве в 1946 году в семье офицера Советской армии. Он окончил Московское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени Фрунзе.

С 1968 года офицер служил в органах госбезопасности. Более двадцати лет - в отдельном Краснознаменном Кремлевском полку спецназначения КГБ СССР. Гусев прошел путь от командира взвода до заместителя коменданта Московского Кремля.

Командиром «Альфы» Гусев был с января 1995 года по 1998 год. В сообщении пресс-службы подчеркивается, что это было тяжелейшее время Первой чеченской кампании. Тогда страна столкнулась с беспрецедентными по масштабу терактами.

Гусев был старшим группы во время теракта в Буденовске, при освобождении заложников в автобусе в Махачкале, участвовал в операции в Москве на Васильевском спуске по освобождению корейских туристов, в Кизляре, когда его бойцы проводили разведку боем на юго-восточной окраине села Первомайского. Руководил группой «Альфа» в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево-1», при освобождении захваченных террористами самолетов. Результатом операций «Альфы» стали сотни спасенных жизней. Гусев награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и рядом других медалей.