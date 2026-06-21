Норвежский лыжник Нортуг соскучился по конкуренции с россиянами

Мировые лыжи нуждаются в россиянине Александре Большунове, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Об этом в интервью Sport24 заявил норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтерг Нортуг.

«Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами», - отметил Нортуг.

По его словам, в настоящее время наблюдается недостаток конкуренции на международных соревнованиях из-за отсутствия русских. Нортуг заявил, что российские лыжники господствовали на международной арене и являлись главными соперниками норвежцев, однако сейчас на первых местах «всегда одинаковые фамилии».

«Я скучаю по прежней конкуренции между россиянами и норвежцами. В этих соревнованиях было интересно принимать участие. Не очень здорово, когда в первой десятке каждой гонки одни и те же норвежцы», - подчеркнул Нортуг.

Ранее стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отказался рассмотреть предложения о смене спортивного гражданства ради участия в Олимпийских играх в Италии. По его словам, к нему поступило несколько предложений, однако Большунов подчеркнул, что Олимпиада - это важно, но есть вещи важнее.