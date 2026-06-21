Вэнс заявил о намерениях США добиться устойчивого прекращения огня в Ливане

Администрация США настроена добиться устойчивого перемирия в Ливане и фиксирует позитивные сдвиги на этом направлении.Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами.

Общаясь с прессой на авиабазе Эндрюс неподалеку от Вашингтона, Вэнс отметил, что госсекретарь Марко Рубио и вся команда активно работают по ливанскому вопросу. По словам вице-президента, вопреки тревожным новостным заголовкам, реальная обстановка в зоне конфликта постепенно стабилизируется, а градус напряженности идет на спад.

При этом он подчеркнул, что ключевая сложность сохраняется: стороны периодически обмениваются ударами, и важно добиться достаточно длительной паузы, чтобы режим прекращения огня действительно закрепился. Вэнс заявил, что Соединенные Штаты намерены и дальше работать над этим, чтобы гарантировать безопасность как Израиля, так и Ливана, а в конечном счете добиться и стабильности во всем регионе. Он подтвердил, что динамика на ливанском направлении оценивается как улучшающаяся.

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс улетел из американской столицы в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией.