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Ирано-американские переговоры скоро начнутся в Бюргенштоке

На мероприятии присутствуют американская и иранская стороны, а также посредники из Пакистана и Катара.
Андрей Юдин 21-06-2026 12:40
© Фото: Lian Yi, XinHua, Global Look Press

Переговоры американской и иранской стороны скоро начнутся в Бюргенштоке, сообщил швейцарский МИД.

«Американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, иранская делегация во главе со спикером иранского парламента Мохаммедом Багером Галибафом, а также посредники - Пакистан и Катар - прибыли в Бюргеншток. Переговоры между сторонами начнутся в течение утра», - говорится в заявлении ведомства.

Переговорщики от Ирана приехали на место около полуночи. Американская сторона приехала в 08:00 по московскому времени.

По данным осведомителя ТАСС, официальные четырехсторонние переговоры США и Ирана с участием катарских и пакистанских посредников начнутся в 13:30 (14:30 по московскому времени). Вечером пройдут двусторонние консультации между Вашингтоном и Тегераном.

Меморандум о взаимопонимании США и Ирана подписали 18 июня. Со стороны Тегерана Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал свое согласие президенту Масуду Пезешкиану на подписание документа.

Кроме того, администрация США в обмен на допуск экспертов ООН на ядерные объекты, предложила Ирану разморозить часть активов. По данным издания Axios, Вашингтон ожидает, что уже по итогам первого этапа переговоров Иран пригласит международных инспекторов на объекты, которые ранее подвергались ударам со стороны США и Израиля.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что США и Катар планируют дать Ирану доступ к замороженным финансам для покупки гуманитарных грузов: продуктов питания, медикаментов и других гуманитарных товаров.

#сша #Иран #переговоры
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