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Двое детей находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Крым

Всего были госпитализированы 14 человек.
Константин Денисов 21-06-2026 11:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Крыму госпитализировали 14 пострадавших от атаки ВСУ в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Уточняется, что среди поступивших в больницы - двое детей. Их состояние оценивается как тяжелое. Шесть человек получили амбулаторную помощь. Для спасения детей будут организованы телемедицинские консультации с РДКБ Минздрава.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара украинских боевиков четыре человека погибли и 28 пострадали. ВСУ атаковали паром в проливе.

Аксенов пообещал держать ситуацию на контроле и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. 

#в стране и мире #Крым #дети #ВСУ #минздрав рф
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