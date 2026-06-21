Двое детей находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Крым

В Крыму госпитализировали 14 пострадавших от атаки ВСУ в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Уточняется, что среди поступивших в больницы - двое детей. Их состояние оценивается как тяжелое. Шесть человек получили амбулаторную помощь. Для спасения детей будут организованы телемедицинские консультации с РДКБ Минздрава.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара украинских боевиков четыре человека погибли и 28 пострадали. ВСУ атаковали паром в проливе.

Аксенов пообещал держать ситуацию на контроле и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.