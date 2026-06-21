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Маск предложил раздавать деньги гражданам напрямую из казны США

По прогнозу предпринимателя, Америка будет отчаянно бороться с дефляцией.
21-06-2026 10:36
© Фото: Hazem Turkia, XinHua, Global Look Press

Американский предприниматель и триллионер Илон Маск предложил властям США раздавать деньги из казначейства напрямую гражданам.

«Пока рост производства товаров и услуг превышает рост денежной массы, что будет происходить с появлением ИИ и роботов, инфляции не будет. Более того, я предсказываю, что нам придется отчаянно бороться с дефляцией!» - сказал он.

Так Маск прокомментировал отрывок из интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса. В нем американский чиновник рассказал, что Белый дом планирует взять под контроль крупные ИИ-компании в стране.

«Президент поддерживает идею о том, чтобы Соединенные Штаты владели этими крупными компаниями в области искусственного интеллекта. Ему нравится идея создания своего рода суверенного фонда благосостояния, в котором Соединенные Штаты могли бы приобрести долю в этих компаниях в области искусственного интеллекта», - сказал Вэнс.

В апреле Илон Маск через суд добивался увольнения Сэма Альтмана с поста главы компании OpenAI, сообщала Bloomberg. По информации агентства, предприниматель нашел доказательства о том, что организация-создательница ChatGPT утратила статус некоммерческой, хотя, по словам бизнесмена, это являлось ее изначальной миссией.

Кроме того, в мае французский прокурор Парижа Лор Беко заявляла, что следственные судьи страны, ведущие расследование в отношении соцсети X, могут запросить ордер на арест ее владельца, американского миллиардера Илона Маска. Это может быть сделано после окончания расследования, в том случае, если следственные судьи будут убеждены, что элементы подозрения превращаются в достаточно согласованные обвинения. Тогда Маска вызовут в уголовный суд.

#в стране и мире #сша #илон маск #ии #вице-президент сша #джей ди вэнс
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