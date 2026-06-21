Путин назвал труд медиков делом общенационального значения

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Все вы объединены высокой целью - служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями - кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких», - отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что правительство будет продолжать стремиться к тому, чтобы качественная медицинская помощь была доступна на всей территории страны. Кроме того, в России ведутся работы по созданию новых технологий в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в московских больницах в преддверии Дня медицинского работника для врачей и персонала учреждений устроили спектакли и концерты. Культурные программы столичный Департамент здравоохранения организует совместно с Комплексом социального развития.