Самая человечная профессия: как врачи каждый день дарят людям надежду

В Московских больницах устроили спектакли и концерты, но не для пациентов - так столичный Департамент здравоохранения поздравляет врачей и персонал учреждений с наступающим Днем медицинского работника. Профессиональный праздник медики отметят завтра, благо, что часть работы взял на себя помощник на основе искусственного интеллекта. Тем не менее, несмотря на всё более широкое применение цифровых технологий, ИИ никогда не заменит врача - специалиста самой человечной профессии. В этом убедился корреспондент «Звезды».

Культурные программы для врачей и персонала Департамент здравоохранения Москвы организует совместно с Комплексом социального развития. Но, пока в концертном зале звучат аплодисменты, в стенах этой же больницы продолжается самая важная работа - в отделении реанимации и интенсивной терапии она не останавливается ни на секунду.

Для этих малышей первые дни, недели, а иногда и месяцы проходят вот в кувезах. Здесь все условия максимально приближены к утробным. Внутри строго контролируемая температура, влажность, защита от внешних раздражителей - все для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Для недоношенных детей это жизненно важно.

Среди этих датчиков, проводов и аппаратов совсем крошечные малыши. Большинство из них не весят и килограмма, но уже различают голос мамы, чувствуют тепло рук и цепляются за жизнь с силой, которой порой позавидуют взрослые.

«Вот этот ребеночек испытал острую асфиксию при рождении, то есть острую нехватку кислорода. От этого у нее было повреждение головного мозга. С острым периодом справились в родильном доме, а потом перенаправили малыша к нам», - объясняет врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Максим Ткачук.

Ткачук рассказывает о своих пациентах с особым трепетом. В профессии он 15 лет, помнит каждого спасенного малыша. В числе историй, которые точно никогда не забудутся, есть одна особенная. Даже спустя девять лет доктор говорит о ней так, будто все произошло вчера - его старший сын родился недоношенным, требующим реанимационных мероприятий, и Максим сам проводил их собственному ребенку.

Врачей учат сохранять холодный ум, некую профессиональную дистанцию, но это все равно не лишает их эмпатии. По словам врачей, отстраниться полностью здесь невозможно, да и не нужно.

«Эмоционально не вовлечься невозможно. Здесь невозможно быть неискренним. Коллектив, который работает в таких отделениях - это коллектив с высокими нравственными характеристиками», - признается главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Чтобы снять с врачей часть рутинной нагрузки, в систему здравоохранения активно внедряют современные лечебно-диагностические технологии, включая системы искусственного интеллекта. ИИ «подсвечивает» симптомы, анализирует жалобы пациента и электронную медицинскую карту и выдает ТОП-3 наиболее вероятных диагнозов.

Цифровой помощник врача на основе ИИ самостоятельно заполняет медицинскую документацию и протокол осмотра, обрабатывает запросы. А еще врач может назначить плановую госпитализацию - удобную дату и медучреждение выбирает сам пациент, электронное направление создается автоматически. Раньше это занимало очень много времени - пациенты сначала ходили в поликлинику, потом пытались записаться в стационар.

Как говорят сами врачи, технологии развиваются, но сердцем медицины по-прежнему остается человек. Тот, кто каждый день дарит надежду, лечит, спасает.

Ранее на историческом плацу Военно-медицинской академии около 1000 военных врачей и фельдшеров получили дипломы об окончании обучения. Клятву врача приняли выпускники факультетов подготовки врачей для ракетных, сухопутных и воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота и факультет среднего профессионального образования, а также иностранные специалисты.