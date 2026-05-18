Стармер отказался покинуть пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался покинуть свой пост после поражения его партии на парламентских выборах. Об этом сообщает 360.ru.

«Я осознаю, что после результатов местных выборов, а также выборов в Уэльсе и Шотландии первая задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию и убедиться, что я работаю в правильном направлении», - сказал премьер.

Он добавил, что собирается идти на новые выборы. Отставки Стармера требовали более 100 депутатов после выборов. Кроме того, из-за него ушел в отставку бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, отказавшийся работать под руководством Стармера.

Ранее британские СМИ писали о том, что Стармер все же уйдет, однако он хочет сделать это с высоко поднятой головой. По мнению политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, сменить его на посту премьера мэр Манчестера Эндрю Бернэм, экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг или Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK.