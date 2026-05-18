Стармер отказался покинуть пост премьер-министра Великобритании

Лейбористская партия проиграла выборы в Соединенном Королевстве.
Константин Денисов 18-05-2026 19:03
© Фото: Martyn Wheatley i-Images, Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался покинуть свой пост после поражения его партии на парламентских выборах. Об этом сообщает 360.ru.

«Я осознаю, что после результатов местных выборов, а также выборов в Уэльсе и Шотландии первая задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию и убедиться, что я работаю в правильном направлении», - сказал премьер.

Он добавил, что собирается идти на новые выборы. Отставки Стармера требовали более 100 депутатов после выборов. Кроме того, из-за него ушел в отставку бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, отказавшийся работать под руководством Стармера.

Ранее британские СМИ писали о том, что Стармер все же уйдет, однако он хочет сделать это с высоко поднятой головой. По мнению политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, сменить его на посту премьера мэр Манчестера Эндрю Бернэм, экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг или Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK.

#Выборы #Великобритания #кир стармер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Боевая подготовка призывников
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Морской политех
Беспилотинки. Мировые тренды
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Главное управление боевой подготовки
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Подводный флот России. 120 лет
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
