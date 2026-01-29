МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ГД рассказали, когда вузы полностью откажутся от Болонской системы

Это произойдет в следующей учебном году.
Дима Иванов 29-01-2026 06:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Форматы «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 года, вместо них введут базовое и специализированное высшее образование. Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

По словам Горячевой, вместо прежней формулы «бакалавр - магистр» вводится новая система: базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет в зависимости от специальности и специализированное высшее образование продолжительностью один-три года, которое по сути представляет собой обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.

Она подчеркнула, что важным изменением станет снятие прежнего запрета: раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре, теперь же выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджетное место. Кроме того, аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования.

Горячева подчеркнула, что переход на новую систему не будет резким, поскольку к нему готовились несколько лет. Россия официально отказалась от Болонской системы в 2022 году, а с 1 сентября 2026 года вузы полностью перейдут на новую модель.

Как отмечали авторы инициативы, прежняя система не обеспечивала достаточной глубины подготовки, особенно по инженерным, техническим и наукоемким направлениям. Короткие программы обучения приводили к разрыву между знаниями выпускников и реальными требованиями рынка труда.

