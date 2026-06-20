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Более 120 офицеров выпустились из ТОВВМУ имени Макарова во Владивостоке

Еще более 30 стали мичманами и прапорщиками.
20-06-2026 09:32
© Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота © Видео: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Во Владивостоке на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся 83-й выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

В торжественной церемонии приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, представители администрации Приморского края, мэр Владивостока Владимир Шестаков, ветераны, юнармейцы, а также родные и близкие выпускников.

В этом году училище окончили более 150 человек. Лейтенантские погоны получили около 120 выпускников, еще более 30 стали мичманами и прапорщиками.

По традиции выпускникам, завершившим обучение с отличием, погоны и кортики вручил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. В 2026 году два выпускника окончили училище с золотой медалью.

Во время обучения курсанты освоили образовательную программу, прошли морскую практику и стажировку на кораблях Тихоокеанского флота, а также успешно сдали итоговые экзамены и зачеты.

После завершения официальной части церемонии два молодых лейтенанта и один мичман сделали предложения своим избранницам. Девушки ответили согласием.

Напомним, на Госуслугах запущен сервис для поступления в военные вузы. Для участия во вступительных испытаниях допускаются граждане в возрасте до 24 лет: годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями и имеющие первую или вторую категорию профессионально-психологического отбора. Подготовка офицеров осуществляется в ведущих вузах, в основном по наукоемким и высокотехнологичным специальностям

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Тихоокеанский флот #Владивосток #ТОВВМУ им. Макарова
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