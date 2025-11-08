Первый курс офицеров морпехов набрали в Тихоокеанском морском училище

Единственный на Дальнем Востоке военный вуз, который готовит кадры для ВМФ, открыл новое направление. Впервые в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени Макарова (ТОВВМУ) во Владивостоке набран курс будущих офицеров морской пехоты. Среди них - участники СВО, имеющие государственные награды. Почему курсанты выбрали именно это учебное заведение, и какие ещё направления востребованы у абитуриентов - в сюжете корреспондента «Звезды» Варвары Шрадер.

В ТОВВМУ отмечают 88-летие со дня основания торжественно, но по-военному сдержанно. Занятия, даже в честь праздника, никто не отменял.

В училище несколько направлений подготовки: можно получить как высшее военное образование, так и средне-специальное. По окончанию учебы выпускникам в зависимости от пройденного курса присваивают звание лейтенанта или мичмана.

«Каждый третий адмирал нашего военно-морского флота - это выпускник нашего училища», - отметил Вячеслав Бакуев, начальник учебно-методического отдела ТОВВМУ.

На выбранные при поступлении спецкафедры попадают с третьего курса. А за первые два года будущие офицеры военно-морского флота осваивают базовые знания. Изучают устройство и живучесть судна: преподаватели объясняют, как действовать при пожаре, пробоине и других чрезвычайных ситуациях на борту корабля.

«Если кто-то ленится, мы это быстро искореняем, потому что профессия офицера - это очень ответственное дело, к этому надо подходить очень серьезно», - подчеркнул замначальника кафедры устройства и живучести корабля Александр Крупеньков.

Преодолевать трудности во время учебы помогает мотивация, профессионализм преподавателей и ответственность за будущий статус офицера - говорят курсанты.

«Идет ответственность за то, что я ношу погоны, что будущий офицер, что на мне будет лежать ответственность за жизни личного состава, который у меня будет», - отметил курсант 4-го курса, старший матрос Кирилл Пивоваров.

Практически все выпускники училища служат: на Дальнем Востоке, на Черноморском флоте, кто-то уехал на север. Кирилл планирует ходить в рейды на военном корабле, мечтает дослужиться как минимум до командира минно-торпедной боевой части.

Выпускница первого и единственного женского набора в училище имени Макарова Екатерина до 2023 года была офицером-связистом. Затем вернулась в родные стены ТОВВМУ - решила стать преподавателем.

«Наверное, любовь к Родине, патриотизм, родители воспитывали, ходила в патриотические клубы, с детства занималась спортом: каратэ, рукопашным боем», - рассказала Екатерина Кудрявцева, преподаватель ТОВВМУ, капитан-лейтенант.

Каждый год в училище обновляются тренажеры и техника для подготовки курсантов по современным стандартам. В стенах ТОВВМУ изучают технологии управления БПЛА, готовят связистов и гидроакустиков.

Недавно возродили факультет морской пехоты.«За последние годы училище стремительно развивается. В этом году начали набор по новой специальности - это применение подразделений морской пехоты, и интерес к училищу, конечно же, возрастает», - рассказал заместитель начальника училищ, капитан 1 ранга Илья Волков.

Очередная годовщина со дня основания ТОВВМУ имени Макарова это важное событие не только для преподавателей и курсантов, но и для всех жителей региона. Буквально несколько дней назад в училище прошел день открытых дверей, судя по количеству желающих стать курсантами, в следующем учебном году будет опять полный набор, а это более 200 человек.